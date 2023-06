Primeras reacciones: Profesores frustrados por incumplimiento de Deuda Histórica

Con pena y frustración recibieron las profesoras y profesores del Colegio Metropolitano junto con los docentes jubilados y afectados de la Deuda Histórica, los anuncios del Presidente Gabriel Boric en su segunda Cuenta Pública.



El presidente del gremio metropolitano, Mario Aguilar, ante el anuncio del no Pago de la Deuda Histórica, promesa y compromiso del Mandatario, señaló que “estamos muy frustrados, ha relativizado una promesa que hizo. Ha dicho prácticamente que no se a cumplir”.



“Es muy lamentable y triste. Presidente, las promesas se cumplen, creímos en usted y ahora deja el pago supeditado a una reforma tributaria muy incierta”, añadió.



Para Patricia Garzo, dirigenta emblemática de las y los profesores afectados por la Deuda Histórica, se mostró muy decepcionada: “Teníamos muchas esperanzas de que esto se solucionara, sabemos que es difícil, pero tenemos la esperanza que se va a comenzar con los colegas más necesitados, aquellos que están enfermos o postrados. Seguiremos adelante”.



Para Patricia Muñoz, secretaria general del Departamento de Jubilados del Colegio Nacional, lo sucedido es muy decepcionante.



“No estamos pidiendo limosna, queremos solucionar nuestros problemas. Por último se abre una esperanza que se preocuparán de los casos más urgentes”, señaló.



Respecto a los otros anuncios en en el sector, Aguilar aseguró que “la educación en su Gobierno no está teniendo la prioridad que se esperaba. Usted luchó por el Derecho a la Educación y ninguno de sus anuncios dan cuenta de las necesidades urgentes, no se ahonda”.