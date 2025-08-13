Home Nacional "providencia culpa a “personas externas” por graves incidentes en ..."

Providencia culpa a “personas externas” por graves incidentes en Lastarria

A través de una declaración pública, el municipio relata que “un número indeterminado de personas externas ingresó al Liceo José Victorino Lastarria, rompiendo la reja del acceso principal”. Todas venían encapuchadas y con overoles blancos. Posteriormente encendieron barricadas y lanzaron bombas incendiarias contra personal de Carabineros.

Eduardo Córdova
El municipio de Providencia condenó los disturbios ocurridos esta mañana en el Liceo José Victorino Lastarria, en avenida Miguel Claro. Durante los incidentes, se registraron lanzamientos de bombas molotov en dirección a Carabineros.

A través de una declaración pública, el municipio relata que “un número indeterminado de personas externas ingresó al Liceo José Victorino Lastarria, rompiendo la reja del acceso principal”. Todas venían encapuchadas y con overoles blancos. Posteriormente encendieron barricadas y lanzaron bombas incendiarias contra personal de Carabineros.

“Tras unos minutos los manifestantes se dispersaron”, sin reingresar al Liceo. La Dirección adelantó la salida de clases para todos los niveles.

La Municipalidad estudia interponer acciones legales contra quienes resulten responsables por los daños ocasionados a la infraestructura del liceo, y condena tajantemente los hechos de violencia que perjudican a la educación pública.

