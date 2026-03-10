Revelan identidades de las cuatro víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo: dos eran una pareja de influencers

Cuatro personas murieron tras ser arrastradas por el mar en la playa Miramar de Algarrobo, en la Región de Valparaíso. El hecho ocurrió cuando varias personas intentaron rescatar a una mujer que había sido alcanzada por una ola. Solo una persona logró sobrevivir al incidente.

Desde la Armada explicaron que una mujer caminaba por el borde costero cuando fue arrastrada por el oleaje. El capitán de Puerto, Sergio Sánchez, confirmó al matinal Tu Día que la víctima se encontraba mojándose los pies cuando una ola la sorprendió y la llevó mar adentro.

La pareja de la mujer se lanzó al mar para intentar rescatarla, lo que desencadenó un dramático intento de ayuda colectiva. Según relató la autoridad marítima, “acudieron otras tres personas al rescate, pero finalmente el oleaje se llevó a los cinco mar adentro. Uno de ellos salió hacia la costa”.

Revelan identidades de las cuatro víctimas fatales en Algarrobo

Una de las víctimas fue identificada como Patricia del Pilar Bello Labe, abogada que trabajaba con el diputado Jaime Sáez (FA) en Puerto Montt. La información fue confirmada a partir de antecedentes conocidos por T13.

La profesional se encontraba en su primer día de vacaciones en Algarrobo junto a su pareja, Felipe Hernández. Cuando la mujer fue arrastrada por el mar, Hernández se lanzó de inmediato para auxiliarla y posteriormente logró salir con vida, luego de ser rescatado mediante un helicóptero.

La Universidad Austral de Chile también confirmó el fallecimiento de Bello. Desde la institución señalaron que la abogada había sido estudiante y posteriormente profesora de la Facultad de Derecho.

Entre quienes participaron en el rescate también se encontraba el influencer gastronómico Benjamín Wood. El creador de contenido estaba acompañado por su padre, Norman Ray Wood, ciudadano estadounidense, y por su pareja, María José Duarte. Los tres fallecieron tras ingresar al mar en el intento de ayudar a la abogada.

Benjamín Wood era conocido en el mundo gastronómico y cervecero en Chile. En su perfil de LinkedIn, el influencer explicó que “he estado emprendiendo en cerveza y gastronomía en Chile desde 2013 cuando abrimos las puertas a una tienda de cerveza artesanal única, que fue el catalizador por varios otros proyectos más (como Alameda Beer Co y El Honesto Mike) que también ayudaba a cambiar el rubro aquí en Chile”.

Semanas antes del accidente, Wood había anunciado cambios en su actividad profesional. El emprendedor comentó que su tienda Beervana cerró a fines de febrero, aunque también adelantó el inicio de un nuevo proyecto llamado Craft Work.