RN denuncia irregularidad en financiamiento a familia de persona viva

Los diputados de Renovación Nacional (RN) cuestionaron la actuación del ministro de Seguridad, Luis Cordero, tras conocerse el caso de la presunta falsa detenida desaparecida, Bernarda Vera, revelado por un reportaje de Chilevisión. Los parlamentarios advirtieron que el secretario de Estado habría tenido conocimiento del ilícito desde hace meses, sin realizar las denuncias correspondientes.



Desde la bancada, la diputada Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de DDHH, subrayó que “nos parece que estos son casos delicados, yo me imagino que este caso va a dar para abrir alguna investigación”.



“Pero nosotros, al menos como bancada, vamos a oficiar a la Contraloría para que nos indique si existe alguna responsabilidad administrativa de algún funcionario, y en este caso podría ser específicamente el ministro Cordero, que sabiendo que se estaba cometiendo un delito, no lo denunció”, dijo.



En la misma línea, la diputada Camila Flores manifestó que “no sería el primer caso que tenemos conocimiento como país de una falsa detenida desaparecida, en este caso, la señora Bernarda Vera, que no estaba desaparecida ni detenida, sino que estaba lo más bien viviendo en Argentina”.



“Quien estaba incorporada dentro del informe Rettig y que parte de sus familiares habrían recibido beneficios del estado. Eso ya es gravísimo. Eso habla de cómo nos han robado, como le han mentido al Estado de Chile”, cuestionó la parlamentaria.



Añadió que “lo más grave en el caso de Bernarda Vera, es que el ministro Cordero tenía conocimiento de que se estaba cometiendo un delito, porque aquí se estaba percibiendo recursos públicos por una condición de víctima que no era tal”.



“Y cuando una autoridad política tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito, tiene incluso un plazo legal de veinticuatro horas para denunciarlo, y el ministro Luis Cordero sabía hace meses de la existencia de la que estaba más viva que nunca, la señora Vera, y no lo denunció”, indicó.



Por su parte, el diputado Andrés Longton recalcó que “lo que llama la atención es que tanto el falso detenido desaparecido como las falsas víctimas reciben pensiones de gracia para toda la vida. La pasividad es evidente por parte del gobierno para no revertir ni revocar esas pensiones o beneficios pecuniarios, que son recursos públicos de todos los chilenos que tienen que ser recuperados”.



Finalmente, Longton agregó que “el ministro Cordero se enteró de esto hace largos meses, guardó silencio o no hizo ninguna acción concreta para perseguir la devolución o que se detenga el otorgamiento de recursos públicos”. “O sea, la familia de esta falsa detenida desaparecida, claramente, tiene responsabilidad. Si acá la víctima son los chilenos que están financiando a la familia de una persona que está viva, viviendo tranquilamente en Argentina. Eso es inaceptable”.