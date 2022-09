Teillier: “No creo que Chile Vamos esté en condiciones de echarse para atrás”

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, abordó la polémica protagonizada por Chile Vamos en relación a las negociaciones que se han llevado a cabo en el Congreso con el objetivo de lograr un acuerdo respecto al camino del nuevo proceso constituyente.



En entrevista con T13 Radio, Teillier afirmó que “es como un corcoveo de Chile Vamos” y sostuvo que “me da la impresión que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión. Necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico”.



“Pero no creo que estén en condiciones de echarse para atrás, es muy complejo. Han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces, públicamente, en todas las reuniones, así que creo que es su momento de ellos de reflexión”, expresó.



El timonel del PC opinó que “no veo qué es lo que haya dicho Camila Vallejo que no se haya conversado, tal vez fue demasiado taxativa en decir, pero todos los acuerdos que hay están grabados. O sea, no veo que uno pudiera decir ‘mire me equivoqué, no es eso lo que dije’”.



A pesar de todos estos problemas y polémicas, aseguró que “hay buen clima” para el diálogo. “Todos los partidos expresaron su voluntad, salvo uno que es el Partido Republicano, que dice que no está de acuerdo con nada de esto, pero igual tiene derecho a participar”, agregó.



Sobre el rol del PC en la coalición de gobierno, recalcó que “nosotros nunca nos hemos creído como partido fundamental, ni tampoco somos la piedra de tope en las cuestiones que haga el gobierno, pero sí que somos un partido que somos harto contribuyente. Creo que nuestros ministros están bien calificados”.



“Ahora, claro, si alguno quisiera que el Partido Comunista se vaya del gobierno, se debilita bastante y eso lo sabemos”, añadió.



Sostuvo que “no he visto en las conversaciones, en las privadas, en las más privadas, que el Presidente Boric tenga la intención de renunciar al programa. Él está haciendo todos los esfuerzos porque el programa se cumpla. Tampoco he visto en los partidos, hasta ahora, que han asumido carteras importantes en el gobierno estén por echar abajo el programa”.



Aseveró que, por el contrario, “los he visto diciendo públicamente que están por cumplir el programa, y los he escuchado hablar en las conversaciones que tenemos que lo que nos une, teniendo mucha diferencia, es el programa, entonces eso da cierta tranquilidad”.