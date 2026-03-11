Home Nacional "“trabajando para usted”: administración de kast presenta nuevo lo..."

“Trabajando para usted”: Administración de Kast presenta nuevo logo y eslogan del Gobierno en redes sociales

Luego de concretarse el inicio del mandato de José Antonio Kast, las cuentas oficiales del Gobierno y los ministerios actualizaron sus perfiles durante esta jornada.

La tarde de este miércoles, y tras la ceremonia del cambio de mando, la administración del Presidente José Antonio Kast presentó el nuevo logo y eslogan del Gobierno en sus cuentas de redes sociales.

Las cuentas oficiales del Gobierno y los Ministerios en X e Instagram actualizaron sus perfiles, estrenando una nueva identidad gráfica.

Previamente, la administración de Gabriel Boric compartió un último mensaje, señalando que “esta es la última publicación del mandato del Presidente Gabriel Boric Font. Gracias por acompañarnos en este camino”. 

“Desde ahora las redes sociales del Gobierno de Chile serán administradas por el equipo del Presidente electo José Antonio Kast”, añadieron. 

El nuevo logo contiene un círculo azul con un marco rojo. A la vez, la frase “Gobierno de Chile” aparece en blanco, con una estrella del mismo color arriba.

Además, se aprecia en una franja blanca el nuevo eslogan, que corresponde a: “Trabajando para usted”. 

