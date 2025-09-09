Tras salida de Vidal: Diputados UDI exigen renuncia de Laura Albornoz al directorio de ENAP

El actual presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay, en compañía de la subjefa de la Bancada de la UDI, Marlene Pérez, exigieron al Presidente Boric remover como directora de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) a la abogada y exministra Laura Albornoz (ex DC), luego que durante las últimas semanas asumiera formalmente un rol como vocera al interior del comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Tras la reciente renuncia que presentó Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), ambos parlamentarios dirigieron sus dardos a otros casos, entre ellos el de la exministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), quien en los últimos días se ha desplegado por varias zonas del país, justamente como vocera de la candidatura de Jara.

En ese sentido, los diputados Sulantay y Pérez apuntaron a las distintas actividades que ha sostenido recientemente Albornoz, como el encuentro de mujeres en apoyo de la candidata oficialista que se desarrolló la semana pasada en Coquimbo, o la gira nacional que la exministra del Trabajo realizó por distintas regiones, donde ha estado acompañada de manera presencial por su nueva vocera.

Por lo mismo, los integrantes de la Bancada UDI advirtieron que -tal como ocurrió con Francisco Vidal- el nuevo rol que asumió Laura Albornoz resultaría ser “incompatible” con su participación como integrante del directorio de ENAP, indicando que “ser vocera de una candidatura implica tomar una posición política en el actual proceso, lo que interfiere con la neutralidad que le exige su cargo”.

“La situación de Laura Albornoz es prácticamente idéntica a la de Francisco Vidal y, por la misma razón, debe resolverse de forma similar, con la salida de ella del directorio de ENAP. Su función en ese cargo no es sólo velar por los intereses de la empresa, sino que también tomar un conjunto de decisiones de carácter estratégico, sin ningún tipo de sesgo político ni partidista. Por lo mismo, en aras de la transparencia que merecen los procesos electorales y la necesidad de ir más allá de lo que incluso establece la propia ley, lo que corresponde es que ella dé un paso al costado a la brevedad posible. Y si no lo hace, que el Presidente Boric le exija la renuncia”, señalaron los parlamentarios.

En esa línea, Sulantay y Pérez incluso advirtieron sobre los riesgos que existirían en caso de que la exdirectora del Sernam se mantenga en el cargo, como por ejemplo que pueda acceder a información privilegiada con la que termine favoreciendo indirectamente a la candidata Jara, o que su presencia en el directorio de ENAP termine dañando la imagen pública de la empresa.

Lo anterior, a juicio de los legisladores de la UDI, podría configurar un uso indebido del cargo y una eventual vulneración a las normas sobre probidad administrativa y conflicto de interés, las que justamente buscan separar la función pública de lo que es la participación o el activismo en política.

“Esperamos que la actual vocera del comando de Jara entienda la gravedad que implica que siga siendo parte del directorio de ENAP mientras se dedica a recorrer Chile con los recursos que le pertenecen a todos los chilenos. Y si no ve la gravedad, esperamos que el Presidente Boric actúe en consecuencia y solicite la renuncia a la brevedad posible”, reiteraron.