Trump confirma el asesinato de Charlie Kirk tras ser baleado en el cuello en universidad de Utah

El activista político y aliado del presidente de EEUU, Donald Trump, Charlie Kirk, fue asesinado este miércoles tras ser baleado en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

El propio jefe de la Casa Blanca confirmó a través de su red Truth Social la muerte del destacado político de extrema derecha.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, aseveró.

“Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó.

Kirk emergió durante la primera campaña presidencial del presidente Donald Trump como una voz definitoria del incipiente movimiento de jóvenes conservadores. Desde su fundación en 2012, Turning Point USA afirma haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Kirk aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable, incluidas Fox News, para compartir sus opiniones sobre temas como los archivos de Epstein, el gobierno de Trump y la libertad de expresión.

También era director ejecutivo de Turning Point Action, una filial 501(c)(4) de Turning Point USA que participaba en actividades de defensa política.

Fue conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a EE.UU. grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Su aparición este miércoles en la Universidad del Valle de Utah fue la primera parada de la gira de Turning Point USA llamada “The American Comeback Tour”. Se esperaba que Kirk viajara a campus universitarios y debatiera con estudiantes en un segmento llamado “Prove Me Wrong Table”.

Charlie Kirk y su organización política, Turning Point USA, fueron clave para la victoria del presidente Donald Trump en 2024, y Trump le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven.