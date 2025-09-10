Home Internacional "trump confirma el asesinato de charlie kirk tras ser baleado en e..."

Trump confirma el asesinato de Charlie Kirk tras ser baleado en el cuello en universidad de Utah

El propio jefe de la Casa Blanca confirmó a través de su red Truth Social la muerte del destacado político de extrema derecha.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El activista político y aliado del presidente de EEUU, Donald Trump, Charlie Kirk, fue asesinado este miércoles tras ser baleado en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

El propio jefe de la Casa Blanca confirmó a través de su red Truth Social la muerte del destacado político de extrema derecha.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, aseveró.

“Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó.

Kirk emergió durante la primera campaña presidencial del presidente Donald Trump como una voz definitoria del incipiente movimiento de jóvenes conservadores. Desde su fundación en 2012, Turning Point USA afirma haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Kirk aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable, incluidas Fox News, para compartir sus opiniones sobre temas como los archivos de Epstein, el gobierno de Trump y la libertad de expresión.

También era director ejecutivo de Turning Point Action, una filial 501(c)(4) de Turning Point USA que participaba en actividades de defensa política.

Fue conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a EE.UU. grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Su aparición este miércoles en la Universidad del Valle de Utah fue la primera parada de la gira de Turning Point USA llamada “The American Comeback Tour”. Se esperaba que Kirk viajara a campus universitarios y debatiera con estudiantes en un segmento llamado “Prove Me Wrong Table”.

Charlie Kirk y su organización política, Turning Point USA, fueron clave para la victoria del presidente Donald Trump en 2024, y Trump le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven.

Balean a Charlie Kirk, aliado de Trump, durante una charla en la Universidad Utah Valley
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

Balean a Charlie Kirk, aliado de Trump, durante una ch...

El presidente Trump solicitó oraciones por Kirk tras conocerse la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, publicó en la red Truth Social.

Leer mas
Nacional

Quería volver y tenía problemas de celos: Familia dio ...

La madre de la víctima, quien reside en El Tabo, declaró en el matinal “Mucho Gusto” de Mega que su hija y su pareja “tenían problemas, él era muy celoso. Ella se quería volver a Chile porque la relación ya no daba para más”.

Leer mas
Nacional

Plan de contingencia para Fiestas Patrias: más de un m...

La ministra del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, detalló que los días de mayor flujo vehicular serán “el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18. En tanto, el mayor flujo de retorno se registrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/