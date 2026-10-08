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Videos: Las impactantes imágenes del aluvión en Las Condes 

A través de redes sociales se difundieron diferentes registros del aluvión, el cual arrastró árboles, vehículos e incluso una micro del sistema RED.

Leonardo Medina
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Videos: Las impactantes imágenes del aluvión en Las Condes 

Momentos de tensión se viven la tarde de este jueves en la comuna de Las Condes, tras registrarse un impactante aluvión, en medio de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana. 

A través de redes sociales se difundieron diferentes videos del momento. Tal como se aprecia en las imágenes, el aluvión arrastró árboles y vehículos

La emergencia se localizó en el sector de San Carlos de Apoquindo. El flujo violento de barro, agua y material suelto incluso arrasó una micro del sistema RED.

Videos del aluvión:

Aluvión arrasa con autos, un bus y árboles en Las Condes
Source Texto: La Nación/Foto: Captura
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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