Videos: Las impactantes imágenes del aluvión en Las Condes 

Momentos de tensión se viven la tarde de este jueves en la comuna de Las Condes, tras registrarse un impactante aluvión, en medio de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana.

A través de redes sociales se difundieron diferentes videos del momento. Tal como se aprecia en las imágenes, el aluvión arrastró árboles y vehículos.

La emergencia se localizó en el sector de San Carlos de Apoquindo. El flujo violento de barro, agua y material suelto incluso arrasó una micro del sistema RED.

Videos del aluvión:

17:22 | 🔴🌧️#URGENTE #LasCondes ALUVIÓN EN SAN CARLOS DE APOQUINDO. A Av General Blanche. @reddeemergencia @carlos_tmk @RNE_Alpha_8 @Sepulinares @Liss_Aguilera @djgraff_German @cleivamoris https://t.co/nCMtRuCjX9 — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 8, 2026

Aluvión en las condes 😱 *Video enviado por una amiga https://t.co/afqO55a6aI — Carla Labra Díaz (@carlitalabra) October 8, 2026

Impactante aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes . https://t.co/V1gjZzHZcL — Álvaro Williams V. (@AlvaroWilliamsV) October 8, 2026

⚠️#Aluvión en Las Condes. https://t.co/2VAvCKGArZ — InfosChile (@INF0SCHILE) October 8, 2026