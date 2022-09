Vivanco llamó a “levantar la cabeza para no llegar al jaque mate” en seguridad

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, volvió a abordar sus dichos sobre un “estado de derecho puesto en jaque” ante el aumento de hechos violentos de criminalidad en el país.



Vivanco aseveró este martes que “el tema del narcotráfico es gravísimo, el aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema de aumento de homicidios que hemos visto recientemente. Todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad”.



Las palabras fueron replicadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien acusó que “el estado de derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante hacer esa aclaración”.



En ese contexto, la magistrada llamó este jueves a “levantar la cabeza para no llegar al jaque mate”, afirmando que “depende de nosotros”. “Nosotros no hemos dicho que tal persona o tal órgano tiene que actuar de un modo o de otro, sino que al contrario, que todos debemos reforzar lo que estamos haciendo para la actuación sea eficaz y no lleguemos al jaque mate”, consignó en Radio Cooperativa.



Respecto a los dichos de Monsalve, la vocera comentó que “es interesante” y aclaró que “yo comparto ese análisis. Ahora, que algo venga de hace tiempo y vaya in crescendo significa que tenemos que preocuparnos más aun”.



“Nosotros éramos un país bastante tranquilo, un país que era bastante confiado de tener rangos de criminalidad en promedio aceptables, pero evidentemente han ido pasando una serie de situaciones que han ido acrecentando una cierta crispación social, que implica que muchas personas, por ejemplo jóvenes, se sientan totalmente antisistema o sientan que el sistema no les proporciona nada, que están abandonados, que da lo mismo delinquir a que no hacerlo, porque eso puede proporcionar dinero fácil”, agregó.



Además, la representante del máximo tribunal remarcó que “todos los incumbentes estamos haciendo los mejores esfuerzos para combatir la criminalidad”, señalando que “el esfuerzo tiene que ser continuo y creciente, en la medida de que la delincuencia también es continua y creciente”.



Y sobre el rol del Poder Judicial en particular, la jueza explicó que “el sistema sea garantista no significa que sea obsecuente con la delincuencia, pero siempre hay que estar revisando los procedimientos para ver si están siendo eficaces o no. Esa revisión le corresponde a los otros órganos colegisladores, que también es una arista de aquello que como país podríamos hacer”.