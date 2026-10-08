Subsecretario Pavez apunta a desborde de Quebrada Honda como origen del aluvión en Las Condes

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este jueves que las autoridades ya se encuentran coordinando la respuesta frente a la emergencia registrada en Las Condes, por el aluvión que se reportó en la comuna.

Mediante su cuenta de X, Pavez precisó que se comunicó con la alcaldesa Catalina San Martin y el delegado presidencial Germán Codina.

Todo esto, con el fin de “hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”.

“A través de la unidad de emergencia del Ministerio del Interior ya estamos apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en Las Condes”, añadió.

En paralelo, según consignó Emol, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, comentó que el aluvión estaba “afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Honda y Avenida de la Plaza Sur. Esto, efecto de activación de quebradas en la comuna”.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para tener cuidado y permanecer atentos frente a la información que entreguen las autoridades.