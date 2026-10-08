Home Nacional "subsecretario pavez apunta a desborde de quebrada honda como orig..."

Subsecretario Pavez apunta a desborde de Quebrada Honda como origen del aluvión en Las Condes

Mediante su cuenta de X, el subsecretario del Interior indicó que ya se comunicó con la alcaldesa Catalina San Martin y el delegado presidencial Germán Codina, y además, a través indicó que actualmente están “apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en Las Condes”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Subsecretario Pavez apunta a desborde de Quebrada Honda como origen del aluvión en Las Condes

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este jueves que las autoridades ya se encuentran coordinando la respuesta frente a la emergencia registrada en Las Condes, por el aluvión que se reportó en la comuna. 

Mediante su cuenta de X, Pavez precisó que se comunicó con la alcaldesa Catalina San Martin y el delegado presidencial Germán Codina.

Todo esto, con el fin de “hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”.

“A través de la unidad de emergencia del Ministerio del Interior ya estamos apoyando la contratación de maquinaria para dar respuesta a la emergencia en Las Condes”, añadió. 

En paralelo, según consignó Emol, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, comentó que el aluvión estaba “afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Honda y Avenida de la Plaza Sur. Esto, efecto de activación de quebradas en la comuna”. 

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para tener cuidado y permanecer atentos frente a la información que entreguen las autoridades.

Videos: Las impactantes imágenes del aluvión en Las Condes 
Aluvión arrasa con autos, un bus y árboles en Las Condes
Source Texto: La Nación/Foto: Diario Financiero
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Mineduc suspendió las clases en todos los colegios de ...

“Por las condiciones climáticas que afectan la zona, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana informa la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes para el viernes 9 de octubre”, señaló un comunicado en X.

Leer mas
Nacional
Senapred declara Alerta Roja en Las Condes y otras nue...

La medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Leer mas
Nacional
Presidente Kast anuncia despliegue en Las Condes por e...

El Mandatario señaló a través de su cuenta de X. “Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/